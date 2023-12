Champions: Copenhagen vence Galatasaray. Está nas oitavas!

O Copenhagen conseguiu a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (12/12), em seu estádio, o Parken, venceu por 1 a 0 os turcos do Galatasaray por 1 a 0, gol de Lerager, no segundo tempo. Dessa forma, foi aos nove pontos, confirmando a segunda colocação do Grupo A da Champions, atrás apenas do líder 100% Bayern de Munique (18 pontos).

Apesar da derrota, o Galatasaray, com cinco pontos, terminou em terceiro lugar. Dessa forma, vai jogar a repescagem para as oitavas da final da outra competição europeia, a Liga Europa (contra algum segundo colocado da fase de grupos deste outro torneio). A surpresa negativa ficou com o Manchester United. Como perdeu para o Bayern no outro jogo, o gigante inglês terminou em último, com quatro pontos. Eliminado de qualquer competição continental nesta temporada.

O primeiro tempo foi de muitos estudos, equilíbrio e poucas oportunidades. Como o empate valeria, na pior das hipóteses uma vaga na repescagem da Liga Europa, o Copenhagen jogou mais fechado, com menor posse (40%) e metade das finalizações (6 a 3). Mas engana-se que o Galatasaray massacrou. Afinal, nenhum seus seis chutes foram no alvo. Aliás, apenas um, do lateral-direito Ankersen do Copenhagen, teve real perigo. Mas seu chute cruzado passou raspando.

Copenhagen nas oitavas

No segundo tempo, aos 13 minutos, saiu o gol do Copenhagen. Uma boa jogada pela esquerda, o português Diogo Gonçalves encontrou Achouri e este cruzou na pequena área. O apoiador Lerager, que entrou como element0-surpresa no ataque, concluiu para o gol. Com a vantagem, o time da casa se fechou, levou sufoco terrível, mas não cedeu aos turcos. Alías, mesmo o empate, naquela altura, já valeria a classificação, pois o Bayern vencia o United. Fim de jogo. Grande vitória. Enfim, festa insana da torcida em Copenhague com uma vaga histórica às oitavas da Champions.

