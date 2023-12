United perde para o Bayern de Munique e está eliminado da Champions

Em sua pior campanha da história da fase de grupos da Champions, o Manchester United perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0, nesta terça-feira (12), em Old Trafford, com gol de Coman, e está eliminado da competição. Os Red Devils precisavam vencer o clube alemão e torcer por um empate entre Copenhagen e Galatasaray no outro duelo do Grupo A para ir à fase mata-mata. No entanto, a equipe se despediu do torneio de forma melancólica, na lanterna da chave, e sequer vai disputar a Liga Europa.

Dessa maneira, a pressão aumenta sobre o trabalho do técnico Erik ten Hag, que vive péssima fase no comando do United. Além disso, o clube de Manchester encerra sua participação na Champions 2023/24 com quatro pontos, na lanterna do Grupo A, com 16 gols sofridos em seis jogos, em um grupo que tinha Copenhagen e Galatasaray. Ao mesmo tempo, foi a pior defesa da história de um clube da Premier League em uma edição de Champions.

Além disso, por mais que o United tivesse vencido o jogo nesta terça-feira, o triunfo do Copenhagen diante do Galatasaray encerrou as chances de classificação para as oitavas de final da Champions. Mesmo assim, a vitória do United teria sido muito importante, uma vez que o clube poderia ter ficado com a vaga para a Liga Europa.

Por outro lado, o Bayern de Munique entrou em campo com a liderança confirmada e conseguiu dar uma resposta para os seus torcedores após uma dura derrota por 5 a 1 para o Eintracht Frankfut no Campeonato Alemão.

Manchester United x Bayern de Munique

Primeiro tempo equilibrado em Old Trafford. O brasileiro Antony teve boa atuação até agora e deu trabalho para a defesa do Bayern de Munique. A dupla Sané e Musiala infernizou a zaga do Manchester United. Mas foram poucas as chances claríssimas de gol. Resultado pior para o time inglês, que precisa vencer.

Na volta do intervalo, o cenário foi o mesmo. As equipes trocavam muitos passes, mas não conseguiam criar chances reais de gols. Porém, aos 15 minutos, o Bayern conseguiu fazer uma bela jogada coletiva e Harry Kane deu linda assistência para Coman abrir o placar e confirmar o triunfo por 1 a 0.

