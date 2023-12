Com show de Joselu, Real Madrid vence de virada e se classifica invicto na Champions

Com viradas e reviravoltas, Union Berlin e Real Madrid protagonizaram um jogo emocionante na tarde desta terça-feira (12), no Estádio Olímpico de Berlin, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. O time alemão deu trabalho, mas acabou sendo superado no fim do jogo. A partida, dessa forma, terminou 3 a 2 para equipe espanhola.

Union Berlin x Real Madrid

O Real Madrid tentava trocar passes e controlar as ações do jogo, mas não conseguia ser efetivo lá na frente. Aos 45 minutos, Diogo Leite interceptou um cruzamento com braço dentro da área. Na cobrança do pênalti, Modric chutou nos pés do goleiro Ronnow. Em seguida, Volland recebeu dentro da área e marcou um belo gol no fim do primeiro tempo.

O Real Madrid continuou pressionando e chegou ao empate aos 15 minutos do segundo tempo. Afinal, Rodrygo fez uma bela jogada pelo lado direito e cruzou para Joselu marcar. O Union Berlin tentou reagir depois do gol sofrido, mas estava sendo neutralizado pela equipe espanhola.

Aos 28, Joselu estufou as redes novamente. O atacante recebeu um cruzamento de Fran Garcia e marcou de peixinho em Berlin. Apesar do gol sofrido, os alemães não abdicaram de atacar. O Union Berlin, dessa forma, chegou ao empate após um chute de primeira de Král.

O jogo parecia se encaminhar para o empate. No entanto, Ceballos resolveu aparecer nos últimos minutos. O atacante recebeu na entrada da área e chutou no canto direito do gol, sem chances para Rönnow. O Real Madrid, dessa forma, conseguiu uma vitória na última rodada e se classificou de forma invicta para as oitavas de final. O Union Berlin, por outro lado, terminou na lanterna do grupo e se despediu oficialmente da Champions League

