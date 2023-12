Arthur Cabral faz gol de letra, Benfica bate o RB Salzburg e vai à Europa League

O Benfica está classificado para os playoffs da Europa League. Nesta terça-feira, o clube português visitou o RB Salzburg pela última rodada da fase de grupos da Champions League e venceu por 3 a 1 na Red Bull Arena. Dessa forma, os lusitanos garantiram a vaga nos critérios de desempate. Di María, Rafa Silva e Arthur Cabral fizeram para os portugueses, enquanto Sucic marcou para o time da casa.

As duas equipes já estavam eliminadas da Champions League e não tinham chances de irem às oitavas de final. Estava em disputa, porém, o terceiro lugar e a vaga na Europa League. Os donos da casa precisavam podiam até perder por um gol de diferença que avançariam pela diferença de gols. Os portugueses, entretanto, só passariam com vitória por dois gols de diferença ou mais. E isso aconteceu.

Primeiro tempo

Os portugueses precisavam vencer por dois gols de diferença, e a missão foi cumprida no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Di María cobrou escanteio pela direita e fez um gol olímpico. O argentino bateu fechadinho, ninguém conseguiu desviar, e, dessa forma, a bola morreu no fundo das redes. Nos acréscimos, em contra-ataque, Di María deixou Rafa Silva na boa, e ele bateu cruzado para ampliar.

Segundo tempo

Na etapa final, os austríacos não tinham outra opção a não ser buscar um gol para garantirem o terceiro lugar. E a pressão surtiu efeito aos 11 minutos. Sucic tabelou com Gloukh na esquerda e encheu o pé da entrada da área. A bola desviou em Tomás Araújo, traiu o goleiro Trubin e entrou. O time lusitano tentou ensaiar uma pressão no fim, e o brasileiro Arthur Cabral virou herói. Ele entrou aos 45 minutos e um minuto depois marcou de letra o gol heroico.

Sequência

O Benfica agora volta a campo no fim de semana, pelo Campeonato Português, diante do Braga. O RB Salzburg, porém, só joga em fevereiro de 2024, pois o futebol austríaco será paralisado para a pausa de inverno. Na segunda-feira, os Encarnados conhecerão o adversário no playoff da Europa League em sorteio da Uefa.

