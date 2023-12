Sobrevivente do Ninho, Jhonata Ventura assume novo cargo no Flamengo

Jhonata Ventura sobreviveu ao incêndio no Ninho do Urubu e tentou retornar aos gramados. No entanto, as sequelas do acidente acabaram interferindo na sequência da sua carreira. O jovem, dessa forma, assumiu um novo cargo no Flamengo. A informação é do “ge”.

Novo cargo no Flamengo

Assim, Jhonata Ventura está trabalhando como integrante da equipe de scout do Flamengo. O jovem, desse modo, fica responsável pela contratação de promessas para as categorias de base do clube. O profissional se despediu oficialmente dos gramados em setembro deste ano.

O scout do Flamengo conta com uma sala própria no Ninho do Urubu. Assim, Jhonata Ventura frequenta diariamente as instalações do CT e acompanha os jogos de possíveis promessas. A equipe trabalha em todas as categorias e também é responsável pela transição ao profissional.

Aliás, Jhonata Ventura está acompanhando de perto os jogos da Fla Adidas Cup. O campeonato é voltado para equipe sub-16 e tem sido realizado no Ninho do Urubu. Além do Flamengo, times como Arsenal, Santos Laguna e Orlando City também participam da competição.

Tragédia no Ninho do Urubu

O acidente aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019 e deixou dez pessoas mortas no Ninho do Urubu. Jhonata conseguiu sobreviver ao incêndio, mas ficou com 30% do corpo queimado. O jovem, dessa forma, tenta se recuperar das cicatrizes deixadas e construir uma nova história no clube.

Além de Jhonata Ventura, Dyogo Alvez e Cauan Emanuel também sobreviveram ao incêndio. Os mortos foram: Athila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da Silva Matos, Rykelmo de Souza Vianna, Samuel Thomas Rosa e Vitor Isaías. As vítimas eram integrantes das categorias de base do clube.

