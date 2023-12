Real Sociedad segura Inter de Milão e ambos avançam na Champions

A Inter de Milão recebeu a Real Sociedad, nesta terça-feira (12), pela última rodada da fase de grupos da Champions. O empate em 0 a 0 no Estádio Giuseppe Meazza confirmou a liderança da equipe espanhola pelo Grupo D. Ambas as equipes chegaram a 12 pontos na tabela de classificação e passaram às oitavas.

Com o resultado, a torcida da Real Sociedade comemorou o primeiro lugar no grupo. Ambas as esquipes terminaram a primeira fase da competição com o mesmo número de pontos. No entanto, a equipe de San Sebastián tem maior saldo de gols. E, assim, ficou em primeiro lugar.

Primeiro tempo

A Inter de Milão começou em quinta marcha, com o time acionando Frattesi, que saía jogando em velocidade. Os primeiros dez minutos foram intensos. No entanto, a Real Sociedad equilibrou a partida. Os espanhóis trocavam passes no meio de campo e incomodavam.

A Real Sociedad parecia muito mais interessada no jogo do que os italianos. No entanto, a linha de frente da equipe espanhola não conseguia construir jogadas de ataque. A equipe nerazzurri deu muito espaço para a Real Sociedad.

Num dos raros ataques da Inter, a equipe chegou com perigo. No entanto, perdeu chance com Marcus Thuram, que finalizou em cima da defesa. No fim do primeiro tempo os italianos foram mais para cima: Dimarco finalizou, mas o goleiro Remiro defendeu.

Segundo tempo

A Inter de Milão voltou para o segundo tempo com outra postura. Mais agressiva e com mais posse de bola, o time italiano levantou a torcida no Giuseppe Meazza. Mas o técnico quis aumentar o poder de fogo do ataque, sacando Thuram e Alexis Sánchez para as entradas de Arnautovic e Lautaro Martínez.

VAR desmascara fraude contra a Inter

O time da Real Sociedad não assustava. Até que o meia Kubo, veloz, invadiu a área, mas se atirou no gramado para conseguir um pênalti. Ele quase iludiu o árbitro, que marcou a penalidade. O VAR, porém, desmascarou a fraude do jogador, que levou amarelo.

As duas equipes já classificadas pareciam não querer mais jogo. A Real Sociedad não conseguia avançar, embora tocasse mais a bola. A Inter de Milão também renunciou ao ataque e deixou o barco correr até o apito final.

