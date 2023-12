São Paulo leva prejuízo mesmo após premiação da Copa do Brasil

Mesmo com a premiação de R$ 88 milhões pelo título da Copa do Brasil, o São Paulo terminou o terceiro trimestre num prejuízo maior do que o esperado. O clube registrou um déficit no total de R$ 97 milhões, quase 100% acima do esperado para o período.

O motivo do prejuízo elevado foi, principalmente, o pagamento de premiações aos jogadores, à medida em que o clube foi avançando na Copa do Brasil. Além disso, salários elevados, como os de Lucas Moura e James Rodríguez, que chegaram no meio do ano, também fizeram o clube gastar mais do que previa para este período da temporada.

De fato, o São Paulo já previa um prejuízo na casa dos R$ 50 milhões para esta altura do ano, mas acabou ficando um pouco mais no vermelho. O clube também não conseguiu cumprir a meta de arrecadação com a venda de jogadores. No fim do ano passado, a diretoria estimou em R$ 45 milhões a arrecadação com negociações, mas só conseguiu somar R$ 34 milhões.

O clube também perdeu algo em torno de R$ 68 milhões apenas em dívidas que estão sendo negociadas e pagas. Ainda assim, o São Paulo poderá ter uma injeção financeira importante em 2024, com a participação na Libertadores. À medida em que for avançando na competição, a tendência é de que encha mais os bolsos.

