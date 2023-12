Sergio Coelho é reeleito presidente do Atlético-MG

Sergio Coelho continuará como presidente do Atlético-MG pelos próximos três anos. Nesta terça-feira, o mandatário foi reeleito em votação na sede de Lourdes. Com apenas uma chapa inscrita, ele se reelegeu ao lado do vice Márcio André de Brito.

“Márcio André de Brito, meu vice, é uma pessoa que está colaborando com o Atlético há 25 anos, é meu assessor há três anos. Tenho certeza que ele irá contribuir muito. Nós temos um bom entendimento para trabalhar. Faremos, juntos, uma boa gestão”, disse Sergio Coelho.

O trabalho de Sergio Coelho no Atlético será diferente agora. Com a venda do clube mineiro, que se transformou em SAF, o dirigente cuidará dos 25% do associativo, enquanto os 75% restantes será gerido pela Galo Holding. Dessa forma, o clube social cuidará da sede de Lourdes e os clubes de lazer, o Labareda e a Vila Olímpica. Apesar das mudanças, porém, ele terá voz ativa no futebol.

“Eu faço a transição do último presidente sem SAF para o primeiro presidente com a SAF. Mas, no nosso modelo de gestão, o presidente da Associação participa ativamente. Eu assumi duas funções: no Conselho Administrativo e como presidente do comitê do Futebol. É uma administração compartilhada. No meu ponto de vista, deu certo até aqui. Então, acredito que não teremos dificuldades com a Associação e a SAF trabalhando juntas”, afirmou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.