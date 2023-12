Arena do Corinthians receberá jogo de futebol americano em 2024

O Corinthians irá anunciar, nesta quarta-feira (13), que a Neo Química Arena irá receber um jogo de futebol americano da NFL, a liga desta modalidade nos Estados Unidos, em 2024. Esta será a primeira vez que o Brasil irá receber tal evento. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Octávio Neto, da TNT Sports.

Embora o Corinthians e a NFL não divulguem qual será o confronto, o acerto acontece dias depois do goleiro Cássio ir aos Estados Unidos para assistir a um jogo de futebol americano. A liga tem promovido pelo menos um jogo por temporada fora de seu território. Aliás, já aconteceram partidas em locais como Londres, no Estádio de Wembley, Munique, na Allianz Arena, e na Cidade do México, no Estádio Azteca.

A partida, inclusive, irá acontecer em setembro, mês de aniversário do Corinthians, no caso, aquele em que irá completar 114 anos. O Miami Dolphins, equipe que esteve em campo quando Cássio foi assistir ao jogo da semana passada, é um dos favoritos a ser um dos times a jogar na Arena. Além disso, a franquia da Flórida já demonstrou o interesse em atuar pelo menos uma partida no Brasil.

