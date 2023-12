Fluminense é recepcionado com festa em embarque para o Mundial

O Fluminense chegou no Aeroporto do Galeão por volta das 19h e foi recepcionado com muita festa pelos torcedores. Com sinalizadores, bandeiras e baterias, os tricolores ficaram em volta do ônibus e desejaram vibrações positivas antes da disputa do Mundial de Clubes.

Programação do Fluminense

O Fluminense saiu do hotel que estava hospedado na Barra da Tijuca por volta das 18h e se dirigiu ao Aeroporto Internacional do Galeão. Antes de entrarem no ônibus, alguns jogadores tricolores concederam entrevista para imprensa e falaram sobre as suas expectativas para disputa do Mundial de Clubes.

“Estou vivendo um sonho. Toda criança sonha em viver esse momento. A gente está podendo viver cada momento especial. É só desfrutar da melhor forma possível e que Deus possa nos abençoar”, disse Guga.

“Um campeonato muito difícil e especial, um lugar em que todo mundo quer chegar. É difícil ganhar uma Libertadores e sabemos das dificuldades, mas estamos preparados”, afirmou André.

Esperança de gols no Mundial

Com 39 gols em 2023, Germán Cano também concedeu uma entrevista para imprensa. O atacante é um dos principais trunfos do Fluminense no Mundial de Clubes. O argentino, dessa forma, afirmou que os jogadores tricolores estão preparados para competição.

“Estamos muito bem. A gente se preparou muito bem para poder desfrutar essa experiência. Agora é competir e pode fazer um grande jogo”, disse Cano.

O Fluminense realiza quatro treinos na Arábia Saudita e entra em campo no dia 18 de dezembro, pela semifinal do Mundial de Clubes. O adversário da equipe tricolor será definido depois do confronto entre Al-Ahly e Al-Ittihad.

