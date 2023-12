Alexandre Mattos inicia trabalhos no primeiro dia de Vasco: ‘Orgulho e honra’

O dia foi agitado para Alexandre Mattos. Novo diretor executivo de futebol do Vasco, o profissional desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira e já iniciou os trabalhos. Do aeroporto, ele seguiu para o escritório da SAF do Cruz-Maltino acompanhado do CEO Lúcio Barbosa. Na parte da tarde, ele conheceu as instalações do CT Moacyr Barbosa e deu suas primeiros impressões.

“Com muita humildade, com muito trabalho, juntamente com outras pessoas preparadas que conheci aqui dentro, o Vasco me surpreendeu positivamente em muita coisa, na sua ideia de planejamento, já com a ideia de melhorar estrutura. A própria estrutura me deu alegria, pois a estrutura que temos está dentro daquilo que entendemos ser o correto para que as coisas caminhem bem”, disse Mattos à “VascoTV”.

Este será o primeiro trabalho de Alexandre Mattos à frente de um clube carioca. O profissional, que estava no Athletico-PR, falou que trata-se de um “desafio gigantesco”.

“Desafio do tamanho do Vasco, gigantesco, mas como profissional que sou, adoro esses desafios e encaro com muito orgulho e honra”, completou o dirigente.

Um dos diretores de futebol mais renomados do país, Alexandre Mattos tem o reconhecimento de torcedores por trabalhos em gigantes brasileiros. Antes de assumir o Athletico, em 2022, o dirigente esteve no Cruzeiro (2012-2014), Palmeiras (2015-2019) e Atlético-MG (2020). Entre os principais títulos de sua carreira estão quatro Campeonatos Brasileiro (2013, 2014, 2016 e 2018), uma Copa do Brasil (2015), além do vice-campeonato da Libertadores com o Furacão, no ano passado.

