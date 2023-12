Sergio Ramos bate recorde na Champions

Sergio Ramos é o defensor com o maior número de gols na história da Champions. O zagueiro marcou o único gol do Sevilla na derrota por 2 a 1 para o Lens, nesta terça-feira (12), e chegou a 17 gols na principal competição de clubes do planeta. Nesta última rodada da fase de grupos, o espanhol compartilhava o recorde de mais gols na história da competição com Gerard Piqué e o brasileiro Roberto Carlos, mas a penalidade convertida no estádio Félix-Bollaert, na França, o deixou como líder isolado da lista.

Apesar de ter falhado na primeira tentativa devido a uma defesa impressionante de Samba, Ramos teve uma segunda chance. O pênalti foi repetido devido ao adiantamento do goleiro francês, que não seguiu a regra de manter um pé sobre a linha do gol. Na segunda tentativa, Ramos não desperdiçou e ainda marcou de maneira estilosa, com uma ‘cavadinha’.

Porém, apesar da conquista pessoal de Sergio Ramos, o Sevilla acabou sendo eliminado da Champions. Ao mesmo tempo, pode ter sido o último jogo do zagueiro em uma edição do torneio, na qual se despede de maneira gloriosa.

