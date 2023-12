Borussia Dortmund x PSG: escalações e onde assistir

Chegou o dia da definição da segunda vaga do ‘grupo da morte’ na Champions. Nesta quarta-feira (13), Borussia Dortmund e PSG se enfrentam às 17h, no Signal Iduna Park, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da principal competição de clubes do planeta. Apenas o clube alemão confirmou sua classificação no Grupo F e as outras três equipes lutam pela segunda posição da chave para ir às oitavas de final.

Como chega o Borussia Dortmund

O clube alemão surpreendeu nesta reta final da fase de grupos e após vencer os últimos três jogos, confirmou a classificação para as oitavas de final. O Dortmund aparece na liderança do Grupo F, com 10 pontos, sendo três de vantagem para o vice-líder PSG e cinco a mais que Newcastle e Milan, terceiro e quarto colocados, respectivamente.

No entanto, é importante que o Borussia não perca o jogo nesta quarta-feira para confirmar a liderança do grupo e, consequentemente, classificar como cabeça de chave nas oitavas de final. Além disso, o clube precisa se recuperar de duas derrotas consecutivas no Campeonato Alemão, que o deixou mais distante da briga pela liderança na Bundesliga.

Ao mesmo tempo, o técnico Edin Terzic terá um desfalque importante nesta quarta. Emre Can recebeu o terceiro amarelo na partida contra o Milan e vai cumprir suspensão automática diante do PSG. Por outro lado, a dúvida fica por conta do meia Sabitzer, garçom da equipe nesta edição da Champions com três assistências, e Marius Wolf.

Como chega o PSG

A matemática do PSG é simples. O clube precisa ao menos empatar a partida contra o Borussia para se classificar para as oitavas de final. No entanto, um alento para o torcedor do PSG é que o clube pode se classificar mesmo diante de uma derrota para o Borussia Dortmund. Para isso, o clube de Paris terá que torcer por um empate entre Newcastle e Milan no outro duelo do grupo.

Porém, o técnico Luis Enrique terá um grande desfalque para esta quarta-feira. O camisa 10, Ousmane Dembélé, está suspenso por levar o terceiro amarelo contra o Newcastle. Dessa maneira, a tendência é que Barcola ganhe uma oportunidade entre os titulares. Além disso, o PSG volta a ter o jovem Warren Zaire-Emery à disposição, após se recuperar de uma lesão sofrida na última Data-Fifa. A dúvida ficar por conta do atacante Gonçalo Ramos, que se recupera de uma gripe.

Além disso, outros nomes como Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz, Keylor Navas e Sergio Rico seguem no departamento médico do clube, sem condições de jogo.

Borussia Dortmund x PSG

Última rodada da fase de grupos da Champions

Data e horário: quarta-feira, 13/12/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Ozcan; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Lee, Ugarte, Vitinha; Barcola, Kolo Muani, Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir: TNT e HBO Max

