Porto x Shakhtar Donetsk: escalações e onde assistir

Porto e Shakhtar Donetsk fazem um confronto direto pela segunda posição do Grupo H da Champions. Nesta quarta-feira (13), às 17h, no Estádio do Dragão, em Portugal, as equipes definem quem vai às oitavas de final da principal competição de clubes do planeta, e quem vai ficar com a vaga para a Liga Europa.

Como chega o Porto

Os portugueses abrem a última rodada da fase de grupos na vice-liderança do Grupo H, com os mesmos nove pontos do Shakhtar Donetsk, terceiro colocado. No entanto, o Porto leva vantagem no critério de desempate (saldo de gols) e qualquer empate no Estádio do Dragão garante o clube português nas oitavas de final da Champions. Mas, em caso de derrota, o time encerra a fase de grupos na terceira posição e terá que se contentar com uma vaga na Liga Europa.

Além disso, o técnico Sérgio Conceição segue com alguns problemas em seu elenco. Gabriel Veron, Ivan Marcano, Wendell e Samuel Portugal, lesionados, estão fora de combate.

Como chega o Shakhtar Donetsk

Mesmo com investimento inferior a Barcelona e Porto, líder e segundo colocado, respectivamente, o Shakhtar Donetsk chega para a última rodada da fase de grupos com chances de classificação para as oitavas de final. Dessa maneira, o time depende apenas de suas forças para vencer os portugueses fora de casa e confirmar a vaga.

Por outro lado, a boa notícia para os torcedores do Shakhtar é que o técnico Marino Pusic não possui jogadores suspensos ou lesionados para o jogo desta quarta-feira e o time poderá entrar em campo com força máxima diante do Porto.

Porto x Shakhtar Donetsk

Última rodada da fase de grupos da Champions

Data e horário: quarta-feira, 13/12/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Zaidu Sanusi; Pepê, Alan Varela, Stephen Eustaquio, Wenderson Galeno; Mehdi Taremi, Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição.

Shakhtar Donetsk: Dmytro Riznyk; Giorgi Gocholeishvili, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko, Irakli Azarovi; Teras Stepanenko, Ardem Bondarenko; Oleksandr Zubkov, Georgiy Sudakov, Newerton; Danylo Sikan. Técnico: Marino Pusic.

Onde assistir: HBO Max

