Newcastle x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida, afinal, terá transmissão da HBO Max a partir das 17h (de Brasília).

Como chegam as equipes

Newcastle e Milan têm situações praticamente idênticas. Com cinco pontos, as equipes precisam obrigatoriamente vencer suas partidas e torcer por tropeço do PSG diante do Borussia Dortmund. A única diferença, porém, é que os ingleses podem contar com empate ou derrota dos franceses, enquanto os italianos só podem contar com derrota.

O Newcastle leva vantagem no confronto direto com o PSG, primeiro critério de desempate, enquanto o Milan perde. Os ingleses venceram um jogo e empataram outro. Os italianos, contudo, perderam um e venceram outro, mas na diferença de gols nestas partidas os parisienses levam vantagem.