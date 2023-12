Botafogo procura Deyverson, mas Cuiabá promete jogo duro

O Botafogo segue ativo no mercado e promete ser agressivo para 2024. Dessa forma, o mais novo alvo do Glorioso é o atacante Deyverson, do Cuiabá, que fez boa temporada no time do Centro-Oeste. As negociações, porém, ainda estão em estágio inicial.

A direção alvinegra procurou o estafe do atacante de 32 anos e demonstrou interesse. O Cuiabá, porém, sabendo disso, já avisou que não vai liberar seu artilheiro assim tão simples. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Dourado só aceita vender Deyverson por R$ 20 milhões, valor da multa rescisória.

A postura do Cuiabá tem sido esta há bastante tempo. No início do ano, o Coritiba chegou a procurar o atacante, mas se frustrou diante do pedido do clube do Mato Grosso. Mais recentemente, o Grêmio foi outro interessado visando uma reposição a Luis Suárez. Os valores, contudo, também foram pela cláusula de rescisão.

Para a posição, o Botafogo conta com Tiquinho Soares como titular, e o camisa 9 deverá continuar sendo a referência na próxima temporada. No entanto, o time de Tiago Nunes conta ainda com Diego Costa, Matheus Nascimento e Janderson para a função. O primeiro tem contrato até o fim do ano e permanência incerta, enquanto os outros dois nunca corresponderam às expectativas.

Dourado quer renovar

Deyverson é o grande nome do Cuiabá, que conquistou a classificação para a Copa Sul-Americana 2024. O atacante, que tem contrato até o fim do próximo ano, é tratado como “inegociável”, e quem garante isso é o presidente Cristiano Dresch. Nesta terça-feira, em entrevista à “ESPN”, ele falou sobre o tema e afirmou que pretende renovar o vínculo do camisa 16.

“Deyverson junto com o Walter são os principais jogadores do clube. Podemos dizer que ele transformou a imagem do Cuiabá no Brasil, conseguiu divulgar muito. Tem contrato até final do ano que vem e estamos prontos para propor uma renovação com ele por mais dois anos, até o final de 2026. A gente sabe que existem especulações, mas não chegou nada para a gente do clube. A multa nacional é de R$ 20 milhões, uma multa alta, então não acredito que seja fácil algum clube nos pagar. Fazemos questão do jogador aqui e vamos tentar algo para prorrogar até o final de 2026. Vamos tentar manter o Deyverson”, afirmou Dresch no “SportsCenter”.

