De férias nos Estados Unidos, Endrick vai assistir a jogo da NBA

Apaixonado pela NBA, a liga norte-americana de basquete, o atacante Endrick está curtindo suas férias enquanto vê as feras de perto. Nesta terça-(11), feira o jogador do Palmeiras vai ao TD Garden, em Boston, para acompanhar o duelo entre o Boston Celtics e o Cleveland Cavaliers, por mais uma rodada da temporada regular da competição.

Endrick ganhou a possibilidade de ver um jogo da NBA após encerrar sua temporada com o Palmeiras. Campeão brasileiro na última semana, ele está junto com a família, viajando pelos Estados Unidos, depois de encerrar de forma memorável seu segundo ano como profissional. Mas não ficará só por aí: o jogador deverá trocar camisas com Jayson Tatum, do Boston, que é um de seus ídolos na modalidade.

Já negociado com o Real Madrid, para onde irá em junho de 2024, Endrick vive lua de mel com a torcida do Palmeiras. Aos 17 anos, ele já desponta como um dos principais destaques alviverdes. Embora vá ficar apenas seis meses da próxima temporada, a comissão técnica, ainda comandada por Abel Ferreira, tem plena confiança no camisa 9, que assumiu a titularidade na equipe durante o fim da temporada de 2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.