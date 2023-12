Após eleição, Marcelo Teixeira convida Léo e Elano para o Santos

Dois grandes ídolos da história do Santos, Léo e Elano poderão voltar ao clube em 2024. Os ex-jogadores foram convidados pelo presidente eleito, Marcelo Teixeira, para assumirem cargos no futebol do Peixe. Léo recebeu o chamado para ser diretor nas categorias de base. Por outro lado, o convite a Elano foi para assumir como coordenador técnico. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘UOL’.

Léo e Elano, aliás, já até se encontraram com a nova diretoria. As reuniões serviram para aparar arestas e definir o planejamento para 2024. O Peixe, pela primeira vez em sua história, acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eleito no último fim de semana para três anos de mandato, Marcelo Teixeira tomará posse como presidente na próxima terça-feira (19).

Nomes históricos no Santos, Léo e Elano surgem como trunfos para ganhar a confiança da torcida na próxima temporada. O antigo lateral-esquerdo, hoje com 48 anos, jogou dez temporadas no Peixe, sendo o maior vencedor do clube após o fim da era Pelé e o décimo jogador que mais atuou com a camisa alvinegra

Já Elano, que hoje é treinador, teve três passagens como jogador, somando sete temporadas na Vila Belmiro. Juntos, ele e Léo ganharam duas vezes o Brasileirão, uma vez aa Libertadores da América e uma vez a Recopa Sul-Americana, assim como três Campeonatos Paulistas. Elano ainda venceu mais um, após a aposentadoria de Léo.

