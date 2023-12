Flamengo aprova orçamento bilionário para 2024; veja os valores

Se dentro de campo o Flamengo não tem ido bem, as finanças do clube vão cada dia melhor. Nesta terça-feira, o Conselho de Administração do Rubro-Negro aprovou proposta orçamentária elaborada pelo Conselho Diretor para o ano de 2024.

Dessa forma, o Flamengo prevê arrecadar mais de R$ 1 bilhão no próximo ano só em receitas recorrentes. Ou seja, este valor pode aumentar, já que não inclui transferências de jogadores. Foram 51 votos favoráveis e apenas dois contra. O “ge” deu a informação primeiramente.

Recentemente, membros do Conselhos Fiscal e da Comissão Permanente de Finanças manifestaram preocupação com o aumento da folha salarial do futebol. Apesar disso, porém, não houve recomendação a respeito do tema. Atualmente o Flamengo gasta cerca de R$ 25 milhões mensais.