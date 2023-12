Palmeiras ganha prêmios globais por campanha sobre desaparecimento de pessoas

O Palmeiras não conquista troféus apenas dentro das quatro linhas. Fora delas, o clube recebeu três prêmios pela campanha (“@palmeiras not found”) nas redes sociais sobre o desaparecimento de pessoas. No AMPRO Globes Awards, o Verdão venceu nas categorias “Melhor Uso de Relações Públicas”, “Melhor Ação de Entretenimento” e “Melhor Conteúdo de Redes Sociais”.

A iniciativa ocorreu em outubro de 2022, em parceria com a ONG Mães da Sé, que auxilia famílias na procura por desaparecidos. Na ocasião, a conta do clube no Twitter foi excluída, gerando alvoroço nas redes sociais e na imprensa, reaparecendo apenas no dia seguinte.

O perfil, que contava na época com 3,6 milhões de seguidores, foi reativado com um vídeo da presidente Leila Pereira detalhando os motivos pelos quais se deu o desaparecimento da conta.

“Se você, torcedor palmeirense, sentiu falta da nossa conta no Twitter, imagine a agonia e a dor de uma mãe que não encontra o seu filho. Convido toda a Família Palmeiras a conhecer o trabalho desenvolvido pela ONG Mães da Sé, que leva carinho e esperança para milhares de famílias que têm pessoas desaparecidas”, completou.

A nova honraria ocorre uma semana após o Palmeiras receber premiação em dois dos mais importantes festivais do mundo voltados ao mercado publicitário. O primeiro deles foi o português Lusófonos da Criatividade, criado para valorizar os melhores trabalhos do segmento desenvolvidos em países de língua portuguesa. Depois, o conceituado SportBiz Award Latino-Americano na categoria “Propriedades Esportivas – Melhor Campanha de RSE (Responsabilidade Social Empresarial)”.

