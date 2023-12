Diniz fala sobre admiração por Renato Augusto: ‘Talentoso e decide jogo’

O Fluminense encaminhou a contratação de Renato Augusto, ex-Corinthians, para a próxima temporada. Nesta terça-feira (12), antes do embarque da delegação tricolor para o Mundial de Clubes, na Arábia Saudita, o treinador exaltou a possível chegada do meio-campista e o seu talento dentro das quatro linhas.

“Renato é um jogador que dispensa comentários, história linda no futebol, extremamente talentoso, que decide jogo. Todas as informações de que é um grande profissional, excelente caráter, ótimo amigo. Dessa forma, o jogador fala pelo seu gesto no campo. Faz muito tempo que admiro o Renato, para a gente vai ser uma alegria e honra muito grande contar com tamanho talento e também integridade pessoal”, afirmou Diniz à FluTV.

Presidente explica negociação

Quem também falou sobre o atleta antes do embarque foi o presidente Mário Bittencourt. Sendo assim, o mandatário revelou que a contratação está bem encaminhada. Sem renovar com o Timão, o meio-campista desejava trabalhar com o treinador Fernando Diniz, com a camisa tricolor, onde atuou pelo futsal. Além disso, o clube carioca também já encaminhou a contratação do zagueiro Antônio Carlos, que pertence ao Orlando City, dos Estados Unidos.

“Está bem encaminhado (Renato Augusto), sim. Na verdade, em termos de contrato e de tempo, está tudo encaminhando. Afinal, faltam os trâmites burocráticos normais. Era um jogador que o Fernando tinha sonho de trazer, eu não posso negar que também tinha. Além de tudo, tem passado lindo nas Laranjeiras. Eu tive oportunidade de estar com ele em jogos, quando nos cumprimentamos”, disse, antes de completar:

“Tenho amigos que falam muito bem dele. Assim, é um grande jogador, um homem de caráter. É como a gente preza no nosso elenco. Uma família. Além de trazer grandes jogadores, a gente busca jogadores fortes, de personalidade, com princípios e bons conceitos de vida”, acrescentou.

