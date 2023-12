Yuri Alberto termina ano como líder de participação em gols do Corinthians

Com uma temporada muito abaixo do esperado e convivendo com críticas da torcida, Yuri Alberto teve o que comemorar nesta reta final de ano. Afinal, o centroavante terminou a temporada como o líder em participação em gols do Corinthians no ano.

Yuri Alberto encerra 2023 com 15 gols marcados e nove assistências, totalizando 24 participações. A última aconteceu no gol de Romero, na vitória por 2 a 0 contra o Coritiba, na última rodada do Brasileirão. Ele tentou pegar um rebote da defesa e acabou servindo o paraguaio. O jogador chegou nessa marca em 63 partidas disputadas, seu recorde pessoal na carreira.

Ele conseguiu ultrapassar Róger Guedes. Xodó da torcida no começo do ano, o ex-camisa 10 do Timão deixou o clube para jogar no Al-Rayyan, do Qatar. Contudo, mesmo saindo no segundo semestre, o atacante terminou 2023 como artilheiro do Corinthians com 21 gols. Mas, com apenas duas assistências distribuídas, ficou com 23 participações em gols e atrás de Yuri Alberto no quesito.

Ao todo, o Corinthians marcou 88 gols em 73 partidas na temporada, ficando mais uma vez abaixo da marca de 100 gols por ano. Nas últimas sete temporadas, o time não conseguiu superar a marca de 100 marcados. As últimas vezes em que isso aconteceu foram nos anos de 2015 e 2016.

Yuri Alberto deve seguir como referência no Corinthians

Assim, Yuri Alberto deve iniciar a temporada de 2024 novamente sendo a grande referência ofensiva do Corinthians. O novo presidente do Timão, Augusto Melo, já disse que a equipe vai passar por uma reformulação e deve contratar reforços para todos os setores. Mas o camisa 9 acredita que ainda terá espaço no Alvinegro.

