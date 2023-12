São Paulo faz proposta para renovar com Luciano

O São Paulo enviou uma proposta para renovar o contrato de Luciano. O atacante tem contrato até dezembro de 2024, mas o Tricolor Paulista tenta renovar seu vínculo por mais uma temporada. O jogador e seus representantes ainda não responderam a oferta do clube. O impasse está no tempo de contrato oferecido.

Isso porque os agentes do jogador gostariam de um contrato válido até o final de 2026, além de uma valorização salarial. O São Paulo ainda estuda a contraproposta feita pelo estafe do atleta. Contudo, o Tricolor não pode perder muito tempo, já que o camisa 10 vem convivendo com sondagens de clubes árabes.

Afinal, três clubes da Arábia Saudita acompanham a situação do atacante, enquanto ele resolve seu futuro no Morumbi. Luciano vê sua última oportunidade de fazer um grande contrato na carreira. Com 30 anos, enxerga como a última chance de fazer um contrato com valores exorbitantes, mas não quer deixar o clube, do qual se tornou ídolo, pela porta dos fundos.

Luciano já falou algumas vezes que pretende seguir na pré-temporada e que só sairia se a diretoria decidisse vendê-lo. No meio do ano, ele recusou propostas do exterior para continuar no clube e ganhar a Copa do Brasil.

Luciano vai de titular a reserva no São Paulo

Após a chegada de Lucas, o atacante foi de titular absoluto para a reserva. No começo, Dorival Júnior tentou colocar todas as suas estrelas em campo, mas entendia que o São Paulo não tinha equilíbrio. Muito por conta da defesa, já que nenhum dos dois jogadores tem o costume de recompor no sistema defensivo.

Mesmo assim, o atacante terminou 2023 com o maior número de jogos em sua carreira em uma só temporada. Foram 65 ao todo, com direito a 15 gols e oito assistências.

