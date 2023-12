Soteldo é procurado por outros clubes, mas ‘histórico’ dificulta negociações

Um dos maiores salários do elenco do Santos, o atacante Soteldo começou a receber contatos de outros clubes que desejam ter o jogador no ano que vem. Com a queda do Peixe para a Série B, o venezuelano deve deixar a Vila Belmiro por conta do orçamento reduzido do Alvinegro Praiano em 2024. Contudo, o comportamento do jogador é um entrave nas negociações.

Afinal, o venezuelano já deu diversas dores de cabeça ao Santos, principalmente, em sua primeira passagem pela Vila Belmiro. Neste ano, por exemplo, ele teve uma briga com o técnico Paulo Turra e chegou a ser afastado do elenco. O atacante teria se atrasado para alguns treinos e não aceitado treinar depois de uma partida na Vila Belmiro com os reservas. Na época, este era o status dele no Peixe.

Por conta disso, os clubes que procuraram Soteldo para uma transferência temem um comportamento parecido, caso ele deixe o Santos. Nos bastidores do Peixe, muitos comentam que o comportamento do venezuelano melhorou nos últimos meses, com a briga para não ser rebaixado. Contudo, o histórico ainda joga contra.

Além disso, o Santos deve buscar recuperar o investimento feito pelo atacante da Vinho Tinto. Ele foi comprado nesta temporada por R$ 19,28 milhões, junto ao Tigres, do México, e tem contrato até 30 de junho de 2027. Nesta temporada, Soteldo disputou 32 jogos e fez apenas um gol em 2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.