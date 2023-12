Quem foram os melhores e piores do Botafogo no ano? Veja a média do J10

Altos e baixos marcaram a louca temporada do Botafogo. Do início ruim com a eliminação no Carioca à arrancada fantástica no Brasileirão, a equipe derreteu na reta final e perdeu o título. Mas quem se salvou? E quem foi o pior? O Jogada10 dá notas aos jogadores em todas as partidas. Calculamos a média, afinal, e chegamos à lista final.

Para acessar a galeria, basta clicar aqui. Além do elenco, também temos a avaliação dos treinadores. Talvez seja fácil advinhar quem ficou no topo e por baixo

