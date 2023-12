Palmeiras foca totalmente em Cauly e estuda envolver jogadores

O Palmeiras está decidido a ir com tudo para tentar a contratação do meia-atacante Cauly, do Bahia. Recentemente, o Verdão ofereceu R$ 24 milhões para contratar o atleta, mas as conversas não avançaram. O Tricolor de Aço já disse que não pretende negociar o jogador. Contudo, o Alviverde estuda envolver atletas para ter o reforço.

Conforme apurou o Jogada10, o Verdão está disposto a emprestar Atuesta e mais um jogador, além de uma bonificação em dinheiro, para contratar Cauly. A proposta ainda não foi enviada oficialmente, mas o Palmeiras concentra todo seu foco na contratação do meia-atacante. Tanto que o Alviverde freou as conversas com Caio Alexandre, do Fortaleza, para focar no atleta do Bahia.

Por mais que os dois atuem no meio de campo, Cauly se posiciona mais à frente do que Caio Alexandre. O Palmeiras tem conversas encaminhadas com o jogador do Fortaleza, porém, o bom final de ano de atletas da posição como Ríos e Fabinho, por exemplo, faz a balança tender para o destaque do Bahia.

Formado no futebol alemão, Cauly é um meio-campista ofensivo, posição na qual o Palmeiras depende muito de Raphael Veiga. Ao longo de toda a temporada, foram dez gols e nove assistências em 47 jogos para o jogador.

Aliás, Cauly é um jogador que nunca tinha atuado profissionalmente no Brasil. Após passar por três clubes alemães, onde começou sua carreira, ele foi quatro vezes campeão nacional na Bulgária e, logo em sua primeira temporada no Brasil, mostrou muita qualidade. No Brasileirão, deu oito assistências, sendo o terceiro jogador com o melhor rendimento neste quesito.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.