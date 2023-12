Liverpool x Peñarol decidem o Campeonato Uruguaio após duelarem na… semifinal?

Na tarde desta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), o Liverpool recebe o Peñarol, no Estádio Belvedere, em confronto de ida na decisão do Campeonato Uruguaio. O duelo em questão, aliás, poderia sequer ter acontecido se o clube mandante nesta quarta tivesse vencido seu último duelo, ocorrido justamente diante do Carbonero. Isso porque, ma semifinal, o oponete foi justamente o… Peñarol.

Apesar da questão parecer um tanto quanto confusa, existe uma explicação para as mesmas equipes da semifinal disputarem o título menos de uma semana depois.

No regulamento da competição, três times se qualificam para as instâncias finais, sendo eles os campeões de Apertura, Clausura e o maior pontuador da tabela anual. A soma de pontos para a tabela anual, além do Apertura e Clausura, leva em conta o desempenho do Intermedio, competição criada para aumentar o número de partidas mínimas disputadas no ano. Além disso, o vencedor do Intermedio ganha vaga na Supercopa Uruguaia, disputada no ano seguinte, contra o vencedor do Campeonato Uruguaio.

Só vale campeão

Todavia, se uma mesma equipe vencer o Apertura (ou o Clausura) e também for a maior pontuadora anual, essa vaga não é herdada pelo melhor classificado subsequente. Medida essa adotada em outros torneios para garantir a participação de três equipes diferentes na disputa.

Desse modo, além de diretamente classificado para a decisão, a equipe vencedora em dois dos três métodos de classificação tem a chance de antecipar sua conquista vencendo o que seria, originalmente, a semifinal. Esse foi justamente o caso do Liverpool.

Ganhador do Clausura e maior pontuador, a representação Negriazul jogava por uma vitória diante do Manya, no último fim de semana. Entretanto, com o revés por 1 a 0, classificou seu oponente para a ‘segunda chance’. Aqui, a final ocorre em dois jogos com o segundo programado para o próximo domingo (17), no Campeón del Siglo.

A saber, uma equipe só pode ser campeã sem a fase final se vencer o Apertura, o Clausura e for o maior pontuador anual.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.