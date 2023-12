São Paulo acerta a contratação de volante do Cerro Porteño (PAR)

O São Paulo acertou a contratação do volante Bobadilla. O jogador estava no Cerro Porteño, do Paraguai, e é uma das gratas revelações do clube de Assunção. Após uma procura inicial, o próprio jogador e seus empresários gostaram do projeto são-paulino. Assim, as conversas avançaram até o acerto.

O Tricolor Paulista adquiriu 80% dos direitos econômicos, por cerca de R$14,8 milhões, parcelados em três anos. Os representantes do jogador devem chegar ao Brasil, nesta quarta-feira (13), para concretizar a negociação e assinar o contrato. O anúncio deve acontecer nos próximos dias.

Antes do acerto, dois dirigentes do São Paulo foram acompanhar o paraguaio de perto e gostaram do que viram. Na temporada, Bobadilla marcou 11 gols em 48 jogos. Este é apenas o terceiro ano do meio-campista como profissional, mas ele já é titular absoluto do Cerro Porteño.

A investida do São Paulo por Bobadilla acontece depois do fracasso nas negociações com Martinez, do América-MG. A diretoria são-paulina não conseguiu chegar a um denominador comum, com os mineiros, por valores pelo jogador. Assim, acabou colocando um ponto final nas conversas.

A chegada de Bobadilla também pode significar a saída de outros jogadores do São Paulo. Com a chegada de mais um gringo no meio de campo, Mendéz pode deixar o clube do Morumbi. Ele já não vinha sendo aproveitado pelo técnico Dorival Júnior e pode sair. Além disso, Neves, que caiu de rendimento na reta final desta temporada, é outro que pode dar adeus ao Tricolor Paulista.

