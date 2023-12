De última opção à referência, Vegetti supera Cano e vira peça-chave no Vasco

O Vasco termina a temporada com alívio para organizar o planejamento na elite para o ano que vem. Afinal, conseguiu o principal objetivo no Brasileirão, que foi se manter na elite. E muito graças a uma figura, até a metade de 2023, desconhecida de todos os torcedores: Pablo Vegetti. Aos 35 anos e com boas últimas temporadas no futebol argentino, o centroavante chegou sem badalação, mas entregou até mais do que se esperava em campo. Termina, dessa forma, em alta com a torcida e no clube.

Ao fim do primeiro semestre, o Cruz-Maltino, afundado no Z4 da Série A, se viu obrigado a ir ao mercado para reforçar o elenco. E o camisa 99, aliás, foi o último a chegar dentro do prazo da janela de transferências. Antes, a diretoria fez proposta por vários outros nomes, como Pratto, do Vélez Sarsfield; Hernández, do Peñarol; Michael Santos, do Talleres; Diego Costa, hoje no Botafogo; e até Cavani, que foi para o Boca Juniors. Ou seja, Vegetti literalmente foi a última opção. Nenhum desses, porém, chegou perto de seu número de gols no período.

Estrela de Vegetti brilha na estreia

O centroavante, então, desembarcou no Rio sem muita mídia, mas com bastante vontade de ajudar a tirar o Vasco da zona de rebaixamento. E quis o destino que três dias depois de pisar em solo brasileiro, o atacante já pudesse mostrar a que veio. Marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em São Januário, dando início à reação do Gigante da Colina, sob o comando do técnico Ramón Díaz.

A partir daí, o argentino rapidamente tomou a vaga de Sebastián Ferreira e, portanto, não saiu mais do time. Tornou-se uma das grandes referências do elenco, decidindo jogos importantes no Campeonato Brasileiro. Ao todo, balançou a rede dez vezes e deu uma assistência em 21 partidas disputadas, tendo influência direta em pontos conquistados pelo Cruz-Maltino.

Jogos do Vasco em que Vegetti marcou:

Grêmio 1 x 0

Bragantino 1 x 1

Bahia 1 x 1

Fluminense 4 x 2

Coritiba (dois) 5 x 1

Santos 1 x 4

Goiás 1 x 1

América-MG 2 x 1

Corinthians 2 x 4

Melhor do que Cano?

No mês de setembro, inclusive, o argentino foi eleito o melhor jogador do campeonato, em votação oficial da CBF por meio de jornalistas. Até o fim de outubro, mantinha o posto de atacante mais eficiente da competição. Deixou de marcar gols em algumas partidas, viu a média cair para 0.48, mas, ainda assim, ficou à frente de Germán Cano, super artilheiro do Fluminense, com 0.30 de média e os mesmos dez gols.

E, na comparação com o rival na época de Vasco, Vegetti também leva a melhor. Aliás, o novo xodó supera todos os estrangeiros que passaram pelo clube neste século. Confira as estatísticas abaixo:

1 – Vegetti – 1 gol a cada 186 minutos

2 – Cano – 1 gol a cada 204 minutos

3 – Tenório – 1 gol a cada 224 minutos

4 – Maxi López – 1 gol a cada 228 minutos

5 – Petkovic – 1 gol a cada 246 minutos

Apenas Paulinho e Tiquinho Soares terminaram com estatísticas um pouco superiores do que o vascaíno, no fim das contas. Nada que impeça o carinho do torcedor e a esperança de dias melhores em 2024 em diante. Por sinal, Vegetti

