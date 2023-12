Ronaldinho Gaúcho vira estrela de novo clipe da ‘Tropa do Bruxo’. Veja!

Poderia ser mais um rolê aleatório. No entanto, Ronaldinho Gaúcho segue em evidência. Afinal, o ex-jogador estrelou o novo videoclipe da “Tropa do Bruxo”. A música foi lançada nessa terça-feira (12).





A nova música tem o nome “Baile do Bruxo” e tem participações de SMU, DJ WS da Igrejinha, Triz e MC Menor Thalis. O clipe, aliás, foi lançado e já conta com mais de 70 mil visualizações.

Para comparar, outra música, divulgada em outubro, superou a marca de 28 milhões. O canal, por sua vez, tem mais de 600 mil inscritos e mais de 544 mil seguidores no Instagram.

A “Tropa do Bruxo” é um investimento feito por Ronaldinho Gaúcho no mundo da música. A primeira produção ocorreu em dezembro de 2020. Na ocasião, ele gravou “Oclin e Evoque” com participação de Djonga, Sidoka e Mc Rick, artistas mineiros.

Ronaldinho Gaúcho fala de bola

O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira ficou conhecido no mundo da bola. E, assim, não pode deixar os assuntos ligados ao futebol de lado. Recentemente, ele declarou torcida para um jogador na Bola de Ouro 2024.

“Um grande jogador como Mbappé pode ganhar a Bola de Ouro em qualquer time, mas como eu adoro o PSG, adoraria que ele ganhasse com esse clube. Adoro o estilo de jogo dele [Mbappé]. Vencer as grandes competições vai ajudá-lo muito”, disse Ronaldinho em entrevista a AFP, na Tailândia.

