São Paulo acerta empréstimo de Raí Ramos ao Ceará

O São Paulo acertou a saída do lateral Raí Ramos, que em 2024 vai defender o Ceará por empréstimo, até o final da temporada. O Vozão vai arcar com todos os custos durante o período do jogador no clube. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Jogada10.

Com a saída de Ramos, o Tricolor deve iniciar a próxima temporada com apenas três laterais. Afinal, Rafinha deve seguir como titular e consolidado como um dos líderes da equipe. Além disso, Igor Vinícius e Moreira, que passaram 2023 inteiro praticamente no departamento médico, devem retornar. Nathan recebeu sondagens e deve deixar o clube do Morumbi.

Raí Ramos chegou ao Morumbi em um momento de “desespero” para o São Paulo no setor. Após boas atuações no Campeonato Paulista pelo Ituano, ele desembarcou no Tricolor para suprir uma carência na lateral direita. Afinal, naquele momento, o Soberano não contava com Igor Vinícius, Rafinha e Moreira, lesionados. Além disso, Nathan estava emprestado ao Coritiba. A única opção era Orejuela, que já estava de saída do clube.

Com o empréstimo do colombiano, o São Paulo decidiu trazer Raí Ramos e também antecipou o fim do acordo com o Coritiba para ter de volta o jovem Nathan. A expectativa era que o lateral, ex-Ituano, fosse o titular da posição, mas isso não ocorreu. Com a volta de Rafinha, o veterano cresceu de rendimento e se consolidou no setor.

Dessa forma, Raí Ramos busca minutos no Ceará para, quem sabe, retornar ao São Paulo com mais bagagem. O contrato dele com o clube do Morumbi vai até o fim de 2025.

