Sonhando com Gabigol, Corinthians não deve priorizar ataque

O torcedor do Corinthians só consegue pensar se Gabigol será o novo reforço do clube. Contudo, embora o presidente eleito, Augusto Melo, tenha criado expectativas em relação a uma possível chegada do atacante, a prioridade do Timão é outra. Afinal, o Alvinegro se prepara para uma grande reformulação em 2024.

O setor ofensivo é onde o Corinthians tem menos dor de cabeça neste momento. Yuri Alberto, Romero, Mosquito, Giovane, Wesley, Felipe Augusto são os nomes que vão permanecer em 2024. O único que deve sair é Pedro, já negociado com o Zenit, da Rússia. A chegada de Gabigol daria mais qualidade ao ataque do Timão, mas o técnico Mano Menezes gostou muito dos garotos na reta final de temporada. Assim, os jovens devem ganhar mais oportunidades, e o camisa 9 do Flamengo não é uma grande prioridade no momento.

No meia de campo, a prosa é diferente. Afinal, o Timão decidiu não renovar com Renato Augusto e Giuliano. Com apenas o garoto Matheus Araújo como armador e o argentino Matías Rojas, em má fase, o clube deve ir ao mercado atrás de ”um novo 10”.

Além disso, os volantes também estão em xeque no Alvinegro. O colombiano Cantillo foi outro a ser dispensado por estar em fim de contrato. Vera caiu de rendimento e vem sendo questionado por Mano Menezes. Maycon agrada ao treinador, mas está em fim de contrato de empréstimo e dificilmente fica no Parque São Jorge. O único consolidado é Moscardo, mas o jovem está na mira do PSG, e uma boa oferta pode fazer o atleta dar adeus ao Timão.

Defesa também da dor de cabeça no Corinthians

O sistema defensivo também não deixa de ser um problema. Tirando os goleiros, já que o Corinthians deve manter Cássio e Carlos Miguel, os outros setores são incógnitas. Começando pelas laterais, já que Fábio Santos se aposentou. Bidu deve permanecer, e Hugo deve chegar do Goiás. Já na direita, Fagner caiu de rendimento, e o Timão deve ir ao mercado atrás de um novo titular.

Por fim, na zaga, Gil não teve seu contrato renovado, e Bruno Mendéz, outro cujo vínculo se encerra no fim do ano, vê, por ora, seu futuro longe do Corinthians. Lucas Veríssimo tem contrato de empréstimo até julho de 2024. Assim, o setor precisa, sim, ser olhado com mais carinho.

Com tantas incógnitas, o Corinthians entende que não pode focar completamente em Gabigol. O atacante do Flamengo tem contrato até dezembro de 2024 e, mesmo se não renovar com o Rubro-Negro, ainda tem uma multa rescisória ”impagável” no futebol brasileiro. O camisa 10 da equipe carioca, portanto, não é a grande prioridade.

