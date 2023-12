Reforços do Botafogo não cumprem expectativa e viram aposta para o futuro

O Botafogo termina a temporada em baixa, mas já prepara alguns dos seus ativos no elenco de olho em 2024. Afinal, vários jogadores que chegaram ao longo do ano ao clube não engrenaram como o esperado e, portanto, vem sendo lapidados para brilhar em um futuro próximo. Quase todos, aliás, vieram de fora do país, o que também requer um certo tempo de adaptação.

Aquele de quem se aguardava mais era Matías Segovia. O paraguaio chegou ao Alvinegro ainda em abril, antes do início do Campeonato Brasileiro, com o técnico Luís Castro. No currículo, a informação de que o Barcelona o monitorava desde a adolescência. Logo no início da competição nacional, junto à campanha espetacular no primeiro turno, virou xodó da torcida por conta dos dribles, ganhou coleção personalizada de produtos e música especial. No entanto, nunca se firmou.

O meia-atacante, inclusive, foi utilizado com frequência nas partidas da Série A, mesmo após a contratação de Bruno Lage. Foi nesse período que herdou a camisa 10, antes com Sauer, que deixou o Brasil. Só que a baixa eficiência e as atuações, aliadas ao restante da equipe, foram cada vez piores. Segovinha terminou o ano sem sequer balançar a rede pelo Glorioso. Disputou 27 jogos e com apenas duas assistências.

Diego Costa sem sequência

Além disso, outra peça ofensiva que também decepcionou foi Diego Costa. Desde agosto, o centroavante fez 15 partidas pelo Botafogo, mas não engatou sequência dentro de campo e viu Tiquinho Soares seguir como titular. Sofreu com uma lesão muscular que o atrapalhou em certos momentos e marcou seus três gols quando o companheiro de posição estava fora de ação: diante de Bahia e Grêmio.

O maior destaque do veterano foi por algumas polêmicas em campo, quando discutiu com adversários e tentou desestabilizá-los, abusando de sua experiência de 15 anos no futebol europeu. Contra Medel, teve que aturar o deboche do chileno ao insinuar que Diego Costa tinha mau hálito. No fim, com a derrocada alvinegra, deu entrevista dura falando em “falta de caráter e humildade”. O tom pegou mal e deve contribuir para que o centroavante não renove seu contrato para 2024.

Bastos em busca de espaço

Já no sistema defensivo, o Botafogo surpreendeu no mercado e foi atrás de um jogador angolano. Ex-Lazio-ITA e Al Ahli-SAU, Bastos chegou no fim de agosto para reforçar o plantel e, nos primeiro treinos, impressionou pela força física. Porém, estreou apenas em outubro, na vitória fora de casa sobre o América-MG. Ao todo, foi utilizado em quatro duelos, dois deles desde o começo na formação principal. Ficou marcado pela falha pelo alto no gol de empate do Santos no Nilton Santos, que praticamente decretou o fim das chances de título.

Com a possível saída de Adryelson ao Lyon, da França, o angolano poderá ser mais bem aproveitado na próxima temporada. Ou, até mesmo, iniciar o ano como um das peças da dupla de zaga, ao lado de Cuesta. Apesar disso, o técnico Tiago Nunes já indica novos nomes para servirem como alternativas dentro do grupo. Afinal, Bastos, de 32 anos, não deixou a melhor impressão.

Jovens apostas uruguaias

No meio de 2023, o Botafogo também trouxe jovens jogadores do mercado sul-americano para compor o elenco. Aliás, com grande potencial e de seleções de base no continente. É o caso, por exemplo, de Diego Hernández, que chegou para ajudar a parte ofensiva, mas também sem grandes atuações. Fez cinco jogos pelo clube desde maio, quando anunciado, e não participou de nenhum lance de gol.

Mesmo assim, a diretoria o tem como joia a ser lapidada para 2024. Por sinal, por ser uruguaio, há comparações suas com Arrascaeta, do Flamengo – ele já até chegou a ser convocado à Celeste na vaga do camisa 14 do Rubro-Negro, cortado por lesão. Em agosto, após alguns meses no Rio, Hernández falou, à rádio uruguaia Carve Deportiva, sobre a adaptação ao novo país e as diferenças encontradas.

“Demora um pouco para se adaptar, tem um tempo em relação ao ritmo. Estou passando por esse processo. Todos estão falando comigo sobre isso. Mexe um pouco com a cabeça, porque estava vivendo um bom momento no Uruguai, e aqui tenho que buscar espaço, mas estou lidando com isso da melhor maneira. Muda ritmo, treinos, estrutura, quantidade de pessoas nos jogos, é tudo em excesso, é de primeiro nível”, disse, à época.

Assim como Hernández, Mateo Ponte e Valentín Adamo também não convenceram na temporada. O atacante, inclusive, sequer estreou oficialmente e tende a ser utilizado a partir da próxima temporada. Já o lateral-direito ganhou poucas chances, atuou apenas duas vezes, porém, não entrou mais na reta final do Campeonato Brasileiro.

Números pelo Botafogo

Segovinha – 27 jogos, 930 minutos, 0 gols e 2 assistências

Diego Costa – 15 jogos, 643 minutos, 3 gols e 0 assistência

Bastos – 4 jogos, 117 minutos, 0 gol e 0 assistência

Diego Hernández – 5 jogos, 168 minutos, 0 gols e 0 assistências

Mateo Ponte – 2 jogos, 66 minutos, 0 gols e 0 assistência

Valentín Adamo – ainda não estreou

