Grêmio avalia saída de Grando e mira reposição no mercado

O Grêmio segue o planejamento em relação à montagem do elenco para a próxima temporada. Afinal, o clube saiu de um acesso da Série B direto para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Assim, a comissão técnica quer encorpar ainda mais o grupo e, portanto, ter mais alternativas. Uma das prioridades, aliás, é a vinda de um goleiro experiente, que passe maior segurança e confiança ao time.

Por isso, há a possibilidade de que Gabriel Grando, titular em boa parte do ano, não fique no Tricolor gaúcho. Ainda não há nenhuma proposta concreta pelo jogador, mas a diretoria entende que pode negociá-lo até mesmo com interessados do exterior. Isso porque ele também possui passaporte italiano, o que facilitaria o processo em caso de tratativas com o futebol europeu.

No entanto, Caíque, que assumiu a meta do Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro, deve ter seu contrato ampliado. O atleta, por sinal, começou as últimas três rodadas da Série A, teve boas atuações e até agradou parte da torcida nas redes sociais. Reforçou o clube na janela de transferências do meio de 2023, ao vir do Ypiranga, do Rio Grande do Sul.

