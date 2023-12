Internacional quer rejuvenescer defesa e analisa possíveis nomes

O Internacional está fora da Libertadores da próxima temporada, mas tem a Copa Sul-Americana para disputar. Por isso, além de ainda negociar a permanência do técnico Eduardo Coudet, quer também trazer reforços ao grupo, especialmente no setor defensivo. A diretoria, aliás, analisa dois nomes nesse momento: Bruno Méndez, do Corinthians, e João Victor, ex-Timão e hoje no Benfica.

A situação do uruguaio inspira maior cuidado. Afinal, o Colorado já possui oito jogadores estrangeiros no atual plantel e apenas sete podem integrar a relação no Campeonato Brasileiro, por exemplo. No entanto, o jogador tem passagem recente pelo time gaúcho e estuda a possibilidade de retorno, embora tenha como preferência a Europa. Seu vínculo com os paulistas termina neste mês de dezembro.

Por outro lado, João Victor, que tem também o Botafogo de olho, não vem atuando com frequência no Benfica. Seria, inclusive, uma alternativa mais jovem ao setor, já que Mercado, titular absoluto de Coudet, está com 36 anos. No entanto, o clube português não teria interesse, ao menos de início, em emprestar o zagueiro – quer somente negociá-lo em definitivo, o que deve arrastar possíveis tratativas por mais tempo.

Hoje, o Internacional tem à disposição na zaga Mercado, Vitão, Igor Gomes, Nico Hernández e João Dalla Corte. O lateral-direito Hugo Mallo pode atuar improvisado, como aconteceu em algumas oportunidades ao longo do ano. Já Rodrigo Moledo, suspenso por doping, terá sua liberação agora em dezembro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.