Ex-jogador Casagrande está de volta à TV

Fora da televisão desde sua saída da Rede Globo, o comentarista Walter Casagrande está de volta à programação televisiva. Ele será um dos nomes da Record na transmissão do Campeonato Paulista.

A competição terá início no dia 21 de janeiro e será de exclusividade da Record. Além de Casão, a emissora terá Oliveira Andrade na narração de jogos. Eles, aliás, serão os principais nomes das partidas. Já o ex-árbitro Renato Marsiglia ficará a cargo das análises da arbitragem. As transmissões terão, ainda, Márcio Canuto que vai ficar com o povão.

Outros nomes importantes contratados pela emissora farão parte das coberturas. Nas reportagens, Bruno Piccinato, Bruno Laurence e Alexandre Oliveira estarão na linha de frente. André Herman também vai para a tela, com atuações dentro e fora dos estádios.

De todos, todavia, o nome de Casagrande foi o que mais chamou atenção. Afinal, ele deixou a Globo após 24 anos, após grandes coberturas como Copas do Mundo e Olimpíadas.

Casagrande também terá podcast

Além de ser um dos importantes nomes do Campeonato Paulista na Record, Casagrande terá um videocast no YouTube. O “Casão Podtudo” vai entrevistar personalidades.

O primeiro a conversar com Casagrande será Renato Gaúcho. Além disso, Baby do Brasil, Paulo Miklos, Susanna Lira e o narrador Cleber Machado também vão ser entrevistados por Casão.

