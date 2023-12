Santos avança e está próximo de acerto com Thiago Carpini

O Santos está muito próximo de ter um novo treinador. O clube se reuniu com Thiago Carpini e seus representantes na noite desta terça-feira (12), em videoconferência. As duas partes acertaram as bases salariais. A reunião foi considerada positiva pelo Peixe, que espera contar com o técnico na próxima temporada.

A reunião durou cerca de três horas. Nela, estiveram presentes o presidente eleito Marcelo Teixeira, o coordenador de futebol Alexandre Gallo, Thiago Carpini e seu empresário, Hugo Magalhães. A conversa deixou o acerto bem encaminhado. O único empecilho, agora, é a multa que o treinador tem com o Juventude, seu atual clube.

Para tirar Carpini do clube de Caxias do Sul, o Santos terá que desembolsar R$ 1 milhão para pagar a multa rescisória. Afinal, o Juventude tem contrato com o treinador até o fim de 2024 e não abrirá mão de receber o valor previsto no acordo. A diretoria do Peixe deve entrar em contato com o Verdão nos próximos dias para acertar a contratação do técnico. Com pouco dinheiro em caixa, devido ao rebaixamento, o Alvinegro Praiano ainda vai negociar os termos do pagamento.

Thiago Carpini iniciou sua carreira como auxiliar técnico no XV de Piracicaba. Aliás, ele passou ainda por Botafogo-PB e Guarani, onde teve a primeira oportunidade como treinador. Além disso, também passou por Oeste, Inter de Limeira e Ferroviária. Contudo, foi nesta temporada que ganhou destaque. Ele conduziu o Água Santa ao vice-campeonato no Paulistão e também levou o Juventude de volta à Série A.

