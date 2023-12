Léo Ortiz pede ao Bragantino para jogar pelo Flamengo

O Flamengo está interessado na contratação de Léo Ortiz e formalizou uma proposta pelo zagueiro do Bragantino. No entanto, os dirigentes paulistas estão fazendo jogo duro nas conversas. O defensor, dessa forma, resolveu participar das negociações e pedir ao Massa Bruta para ser vendido. A informação é do “ge”.

Léo Ortiz quer jogar no Flamengo

O Flamengo ofereceu 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) ao Bragantino. Porém, os dirigentes paulistas fizeram uma contraproposta acima dos 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões). Assim, Léo Ortiz entrou em contato com os representantes do Massa Bruta e pediu para serem mais flexíveis na negociação.

O Bragantino até ofereceu uma renovação contratual e um aumento salarial ao zagueiro. No entanto, Léo Ortiz recusou os valores oferecidos e quer ser transferido ao Flamengo. O zagueiro está no clube paulista desde 2019 e trabalhou ao lado de Tite na Seleção Brasileira em 2022.

De férias em Nova York, Léo Ortiz entrou em contato com clube paulista na noite da última terça-feira (12). O zagueiro, dessa forma, aguarda apenas por um acordo entre as partes. O defensor, por sinal, já está acertado com os dirigentes rubro-negros. O contrato do jogador no Rio de Janeiro vai ser válido por cinco temporadas.

O Flamengo espera que os dirigentes do Bragantino sejam mais maleáveis nas negociações. Assim, as partes devem se reunir para novas conversas nos próximos dias. A expectativa é que Léo Ortiz chegue no começo de janeiro e já participe da pré-temporada com Tite.

