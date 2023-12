Maicon revela segredo para permanência do Vasco: ‘Nunca duvidar do potencial’

O Vasco confirmou a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro no sufoco e com direito à drama. Afinal, o gol salvador de Serginho saiu só no fim do segundo tempo do jogo contra o Bragantino, na última rodada. Aliás, foi com o lema de resistir e acreditar até o final que uma peça importante do grupo liderou os jogadores: o veterano Maicon.

À ‘VascoTV’, que inaugurou novo quadro no perfil do Youtube, o zagueiro revelou que a postura do elenco acabou sendo determinante para alcançar o objetivo. E citou até um dos lemas da torcida e do clube.

“O que eu sempre falei ao pessoal é que, independentemente de resultados, são momentos que todos os jogadores passam. Ninguém vai sempre estar na sua melhor fase, existes momentos ruins e bons. É nunca duvidar do potencial e acreditar que pode ultrapassar qualquer empecilho, e foi isso que aconteceu. Nós acreditamos até o final, como a torcida sempre nos apoiou e escreveu, ‘resistiremos’ (em um dos mosaicos). Resistimos no fim e conseguimos nossa meta de permanecer na Série A”, disse.

Término em alta no Vasco

Apesar de chegar sob desconfiança no meio do ano, Maicon, de 35 anos, provou sua importância dentro e fora das quatro linhas. Líder no vestiário, ao lado de outras figuras, o camisa 4 ganhou a confiança do técnico Ramón Díaz. Tanto é que, nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, assumiu a vaga de Léo, formando dupla com Medel. Assim, foi aplaudido muitas vezes pela torcida, a qual elogiou pela presença e pela força que deu ao time na hora da arrancada e das dificuldades.

“É surreal a atmosfera com eles em São Januário. Até em partidas fora de casa, parece que estamos jogando no Rio pelo apoio. É o nosso 12° jogador, realmente faz muita diferença e sempre fizeram, inclusive no momento mais importante do ano. E graças a Deus e à torcida, alcançamos o objetivo, de seguir na elite”, crê o zagueiro.

O contrato de Maicon vai até o fim do ano, e as partes começam a negociar a renovação. O zagueiro tem 35 anos e chegou sem custos após rescindir com o Santos, que, curiosamente, acabou rebaixado no lugar do Vasco.

