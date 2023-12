Flamengo ajusta detalhes finais com De La Cruz antes de assinar contrato

O Flamengo está interessado na contratação de De La Cruz e já aceitou pagar os 16 milhões de dólares (R$ 80 milhões) de multa. No entanto, os dirigentes rubro-negros ainda precisam acertar alguns detalhes com o meia do River Plate. A informação é do “ge”.

Interesse do Flamengo por De La Cruz

Entre Flamengo e River Plate, já está tudo acertado. Afinal, os argentinos só aceitam conversar depois do pagamento da multa. No entanto, ainda é preciso realizar ajustes finais com De La Cruz. O uruguaio, por sinal, vem atraindo olhares do Oriente Médio nas últimas semanas.

Apesar do interesse pelo meia, os dirigentes rubro-negros não estão dispostos em concorrer com propostas do exterior. O Flamengo já topou pagar os valores da multa, mas não pretende entrar em uma competição pelo uruguaio. A decisão, dessa forma, está nas mãos do jogador.

LEIA MAIS: Léo Ortiz pede ao Bragantino para jogar pelo Flamengo

Nas negociações entre Flamengo e De La Cruz, ainda existem divergências como cláusula de rescisão, bonificações e comissão para intermediários. A diretoria rubro-negra espera acertar todos esses detalhes antes de realizar qualquer tratativa direta com River Plate.

A expectativa é que De La Cruz chegue ao Rio no começo de janeiro e já participe dos primeiros treinos da pré-temporada. O uruguaio está no River Plate desde 2017 e quer um desligamento pacífico. O meia disputou 211 jogos pelo clube argentino e marcou 36 gols.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.