Clube espanhol demonstra interesse em Wesley, do Corinthians

O Real Betis, da Espanha, demonstrou interesse na contratação do atacante Wesley, do Corinthians. O estafe do jogador recebeu uma carta do clube espanhol manifestando o desejo de contratar o jogador. Nenhuma proposta foi formalizada no momento, mas os europeus devem apresentar uma oferta em breve.

O agente do jogador já teria negociado alguns possíveis valores com o Real Betis, que aguarda uma formalização de proposta para que o Corinthians entre na conversa. Contudo, o Timão não deve facilitar as negociações.

Afinal, Wesley é muito bem avaliado pelo presidente eleito, Augusto Melo. O mandatário enxerga, no atacante, o mesmo que o volante Moscardo e, por isso, não pretende abrir conversas se não chegar uma proposta muito vantajosa. Os dois jogadores são os principais ativos do clube, que vislumbra receber uma grande quantia, no futuro, pela dupla.

Multa para Wesley deixar o Corinthians é altíssima

Wesley renovou em agosto deste ano o contrato com o Timão. O vínculo, que anteriormente se encerrava em 31 de março de 2025, passou a ser válido até 31 de agosto de 2027. Nesta temporada, ele somou 34 jogos, dois gols e uma assistência pelo Corinthians. Em seu contrato, a multa para times do exterior é de R$ 527 milhões. Contudo, o Real Betis deve entrar em negociação com o Alvinegro para chegar em um denominador comum.

Até lá, Wesley segue nos planos do Corinthians para 2024. O jogador deve se reapresentar normalmente em janeiro, para o inicio de pré-temporada no Parque São Jorge.

