Ramón Díaz pede, e Vasco negocia com Bragantino a compra de Praxedes

A pedido do técnico Ramón Díaz, o Vasco vai tentar negociar a compra de Bruno Praxedes. O meio-campo de 21 anos teve altos e baixos no Brasileirão, mas agrada muito ao argentino. A situação, porém, não é nada fácil: afinal, ele pertence ao Red Bull Bragantino e tem valor de aquisição em contrato estipulado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões).

Em julho, as partes chegaram a um acordo para o empréstimo de Praxedes, que vinha jogando muito pouco no Massa Bruta. Na ocasião, aliás, Ramón fez questão de se encontrar pessoalmente com o atleta e reforçar seu desejo de tê-lo sob seu comando. Após um ótimo início, formando dupla com Paulinho na linha de meio de campo, caiu de rendimento e foi até barrado.

Mas, na última rodada, o próprio treinador solicitou à SAF que pagasse a multa para que Praxedes estivesse à disposição contra o próprio Bragantino, o que aconteceu. O volante teve boa atuação e fez jus ao esforço extracampo. A visão de Ramón Díaz é que se trata de um jogador com muito potencial de desenvolvimento e com muita qualidade técnica.

Vasco tenta redução do valor

Com Alexandre Mattos à frente das negociações, o Vasco vai tentar um novo empréstimo, sob a alegação de que na nova temporada o jogador tem tudo para se destacar, com mais tempo e menos pressão. Caso não seja possível, a ideia é sugerir um valor acessível para o orçamento cruz-maltino. Por 5 mihoes de euros, no entanto, não haverá negócio.

O Bragantino, a princípio, reluta em liberar o jovem meio-campo por muito menos do que essa faixa. Tudo porque o comprou do Internacional, em 2021, por 6 milhões de euros (R$ 36 milhões, à época), na maior negociação da história do clube. O Red Bull, inclusive, já cogitou levá-lo para um de seus clubes na Europa, com o intuito de desenvolvê-lo. Esse pode ser o caminho caso não haja acerto com o Vasco.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.