Copinha: vice em 2023, técnico do América-MG valoriza experiência

Atual vice-campeão da Copa SP de Futebol Júnior, o técnico Mairon César, do América-MG, já trabalha junto com o elenco sub-20 para a disputa da competição em janeiro de 2024. O treinador estava dividindo as tarefas junto a equipe profissional desde meados de novembro, quando foi auxiliar-técnico do interino Giacomini na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, o comandante analisou a experiência.

“Eu não posso deixar de falar que foi uma honra poder contribuir nesse fim de processo na equipe principal. Apesar do momento da equipe, foi uma experiência muito rica vivenciar jogos de tão alto nível. O nível dos adversários e a reta final do Brasileiro trouxe aspectos muito interessantes. Os jogos contra Flamengo, Palmeiras, Bahia e Goiás, nos proporcionaram cenários diferentes, mas todos de muita qualidade. Além do que, no jogo contra o Goiás, terminamos a partida com 9 jogadores com idade de sub-20 em campo. Agradeço ao clube pela oportunidade.”, disse.

Com anos de experiência como auxiliar no próprio América, Mairon teve sua primeira oportunidade como treinador em 2023. Ao todo foram 39 partidas, sendo 24 vitórias, cinco empates e 10 derrotas: aproveitamento de 65,8%. Finalista da Copa SP e semifinalista do Mineiro Sub-20, o treinador também ajudou, então, na promoção de oito atletas da base para o time principal.

Rivais do América-MG

O América-MG está no Grupo 15, com sede no Tietê. ao lado do Comercial Tietê (SP), Ivinhema (MS) e Capital (DF). O treinador também comentou sobre o que espera dos confrontos e a expectativa do time para o torneio.

“Em todas as competições em que o América disputa, em todas as categorias, brigamos para estar entre os melhores. Sabemos da complexidade da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas o nosso objetivo sempre será estar entre os primeiros. Temos, portanto, uma equipe nova e com muito potencial. Esperamos fazer uma excelente campanha novamente.”, finalizou o treinador.

