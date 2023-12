Botafogo fica distante por João Victor. Entenda!

O principal alvo do Botafogo para a temporada de 2024 é João Victor, zagueiro do Benfica. No entanto, a diretoria alvinegra, inicialmente, cogitou a contratação do ex-jogador do Corinthians por empréstimo. Mas, isso não será possível. O motivo é justamente o modelo da negociação, afinal, por conta de uma exigência da Fifa, o clube português não pode emprestar mais jogadores.

Segundo determinação da entidade máxima do futebol mundial no ano passado, os clubes podem emprestar, no máximo, oito jogadores, o que já aconteceu com o Benfica. Para a temporada de 2023/2024, o número cai para sete e, posteriormente, em 2024/2025, para seis.

Ou seja, se quiser contar com o brasileiro para o próximo ano, que começa com Campeonato Carioca e disputa por vaga para a fase de grupos da Libertadores, o Botafogo precisará comprá-lo. Como o Benfica contratou o zagueiro por 10 milhões de euros (R$ 55 milhões na cotação da época), a tendência é que peça algo próximo a isso, para não perder a quantia investida.

LEIA: Reforços do Botafogo não cumprem expectativa e viram aposta para o futuro

Vale mencionar que, nos últimos dias, Internacional e Corinthians também demonstraram interesse pelo atleta. No caso do Colorado, além de João Victor, Bruno Méndez, do próprio Timão, também está no radar.

Números de João Victor no futebol europeu

O zagueiro não conseguiu atingir a expectativa esperada pela sua contratação. Afinal, quando deixou o Corinthians, ele era um dos principais defensores do futebol brasileiro. Com a camisa do Benfica, disputou apenas cinco partidas em pouco mais de um ano em Portugal.

Já na última temporada no Velho Continente, João Victor foi emprestado ao Nantes, da França. Por lá teve maior sequência, com 16 jogos e uma assistência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.