Corinthians oferece Fausto Vera por Erick, mas Athletico recusa

O Corinthians enviou uma oferta para contratar o volante Erick, do Athletico Paranaense. O Timão propôs uma troca pelo argentino Fausto Vera, mas o Furacão recusou de imediato. A informação foi publicada primeiramente pelo ‘Blog da Nadja’ e confirmada pelo Jogada10.

O Athletico Paranaense não descarta a saída do jogador nesta janela de transferência. Contudo, o clube paranaense só aceita vender o volante em definitivo e pede um valor entre R$ 24,8 milhões e R$ 34,8 milhões. Na avaliação do staff do volante, o ciclo de Erick na equipe chegou ao fim. Assim, uma saída em 2024 é considerada como provável.

A temporada de 2023 ficou marcada na que Erick mais disputou jogos. Foram 59 no total, com oito gols marcados, a temporada mais artilheira do jogador. Além disso, são oito assistências distribuídas, recorde desde que chegou ao Furacão.

Ao todo, Erick soma 17 gols, 10 assistências e cinco títulos conquistados: Copa do Brasil (2019), Sul-Americana (2021) e Paranaense (2019, 2020, 2023).

O Timão ainda não sabe se tentará novamente contratar Erick. O que se sabe, é que o Corinthians vai ao mercado atrás de um novo volante, já que o setor pode ficar bastante desfalcado em 2024.

Afinal, os volantes também estão em xeque no Alvinegro. O colombiano Cantillo acabou dispensado por estar em fim de contrato. Vera caiu de rendimento e vem sendo questionado por Mano Menezes, se tornando moeda de troca. Maycon agrada ao treinador, mas está em fim de contrato de empréstimo e dificilmente fica no Parque São Jorge. O único consolidado é Moscardo, mas o jovem está na mira do PSG, e uma boa oferta pode fazer o atleta dar adeus ao Timão.

