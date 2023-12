Cruzeiro deve perder um dos destaques do time na temporada

O Cruzeiro terá uma reformulação para a próxima temporada. E um dos destaques da equipe mineira em 2023, o atacante Bruno Rodrigues, é um que vai deixar a agremiação. O destino ainda não foi confirmado, no entanto, três clubes brasileiros já demonstraram interesse.

O staff do jogador informou à diretoria da Raposa que tem uma proposta milionária em mãos e o atleta não seguirá em Belo Horizonte em 2024. O jornalista André Hernan foi o primeiro a informar.

A oferta é de 4,8 milhões de euros (R$ 25,7 milhões na cotação atual). Além disso, o atacante receberá luvas e salários muito maiores do que atualmente na Raposa.

O Cruzeiro tem 33% de Bruno Rodrigues. O atleta está emprestado do Tombense para a Raposa. O time azul tentou comprar o restante dos direitos do atacante, no entanto, não chegou a um acordo com o atleta. Quando a negociação se concretizar, o grupo celeste terá direito a 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões na cotação atual).

O staff do jogador ainda não confirmou o destino do jogador.

Bruno Rodrigues, afinal, teve grande destaque com a camisa da Raposa em 2023. Ele foi figura importante no Campeonato Brasileiro e terminou a temporada como artilheiro, com 13 gols, além de sete assistências.