SAF do Atlético analisa situação de Rodrigo Caetano: ‘Acredito que fica’

O Corinthians quer Rodrigo Caetano. O profissional, no entanto, tem contrato com o Atlético. Nas conversas até o momento, o diretor de futebol mostrou que vai permanecer. Aliás, é nisso que a diretoria do clube mineiro confia.

Afinal, um dos sócios da SAF do Atlético, o ex-presidente Ricardo Guimarães, acredita na sequência do cartola em Belo Horizonte e disse que a diretoria conta com o trabalho do profissional na capital mineira.

“Acredito que fica sim, acredito e estamos otimistas também. O Rodrigo tem contrato, ele está bem aqui, a gente está feliz com ele. Então, estamos contando com a presença dele e acreditando que ele possa ficar sim, essa é a nossa expectativa”, disse Ricardo Guimarães, à rádio Itatiaia.

Guimarães, aliás, garantiu sequência também de Felipão.

“E é isso que a gente tem para passar para a torcida, não vejo nada de diferente não, assim como o Felipão também. Tem contrato também e está conosco e otimista também, como já disse”, completou.

Atlético terá contratações pontuais

O CEO do Galo, Bruno Muzzi, disse recentemente que o clube mineiro terá três contratações para a próxima temporada. Já Ricardo Guimarães garantiu que os nomes serão pontuais.

“A gente está competindo, está entre os melhores, chegamos até a última rodada com condições de ser campeões, então acho que o saldo é bem positivo desse final de Brasileiro. Ganhamos o Campeonato Mineiro, fomos tetracampeões mineiros, eu acho que é tudo isso. O que vem agora, contratações pontuais, mas essa parte do futebol, tem o Sérgio (Coelho) aí para falar, Rodrigo Caetano daqui a pouco vai estar aí também, em breve vai estar voltando das pequenas férias”, concluiu.