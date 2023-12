Bahia tem interesse em comprar David Duarte, que pertence ao Fluminense

O Bahia tem interesse em contratar o zagueiro David Duarte, que pertence ao Fluminense e atuou em 2023 com a camisa do Esquadrão. Nesse sentido, o defensor, de 28 anos, agradou a comissão técnica da equipe baiana que já expressou o desejo de contar com o atleta para o próximo ano. A informação é do portal ‘ge’.

Além disso, o intuito do Bahia é exercer o direito de compra que já estava estabelecido no contrato. O Tricolor das Laranjeiras, portanto, não pretende dificultar a negociação, visto que irá ao mercado para trazer novas peças para a posição.

Uma delas é o defensor Antônio Carlos, do Orlando City, dos Estados Unidos, que está bem encaminhado para ser um dos primeiros reforços do Fluminense para a próxima temporada. Além dele, o meio-campista Renato Augusto também está próximo, segundo o presidente Mário Bittencourt.

Ao longo do ano, David Duarte disputou 22 partidas, onze delas pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, sob o comando de Rogério Ceni foram apenas três partidas, sendo titular naquela que sacramentou a permanência da equipe baiana na elite do futebol brasileiro. Na ocasião, o time goleou o Atlético-MG por 4 a 1 e garantiu a permanência.

