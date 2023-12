Maracanã não vai receber jogos de Fla e Flu em janeiro

Flamengo e Fluminense são os administradores do Maracanã e têm os direitos de uso do estádio. No entanto, os clubes não vão poder atuar no local em janeiro de 2023. O espaço vai ser fechado para reparos no fim de dezembro e só deve voltar a receber jogos no começo de fevereiro. A informação é do “ge”.

Fechamento do Maracanã

O Maracanã vai receber os shows de Paul McCartney e Ivete Sangalo nos dias 16 e 20 de dezembro, respectivamente. O estádio também será palco do Jogo das Estrelas, organizado por Zico, no dia 27. Em seguida, haverá uma revitalização no gramado. O prazo de conclusão é de 35 dias.

Assim, Flamengo e Fluminense não vão poder disputar jogos no Maracanã em janeiro de 2023. O estádio, por sinal, não vai precisar passar por uma troca de gramado. O objetivo é apenas realizar uma raspagem na estrutura do campo para ajudar no crescimento de folhas novas.

Flamengo e Fluminense

O Maracanã não vai fazer falta ao Flamengo no mês de janeiro. Afinal, os jogadores rubro-negros vão passar 12 dias da pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos. As rodadas 1 e 5 do Carioca também estão marcadas para acontecer em Manaus e Belém, respectivamente.

A revitalização do estádio também não deve trazer prejuízos ao Fluminense. Afinal, os jogadores tricolores estão concentrados na disputa do Mundial e só vão retornar das férias no fim de janeiro. Portanto, os titulares vão acabar disputando poucas partidas longe de casa.

Retorno no Clássico dos Milhões

O Maracanã, dessa forma, deve voltar no fim de semana dos dias 3 e 4 de fevereiro. Neste período, Flamengo e Vasco se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A expectativa é que os times protagonizem um clássico emocionante no retorno ao estádio.

