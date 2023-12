Cavani, do Boca Juniors, é oferecido a clubes brasileiros para a próxima temporada

Após a saída de Luis Suárez, o Grêmio pode contar com um conterrâneo, que também fez história com a camisa do Uruguai. Trata-se de Edinson Cavani, que pertence ao Boca Juniors (ARG) e foi oferecido ao clube gaúcho para a próxima temporada. Nesse sentido, a direção do Imortal Tricolor avalia a situação do atleta, que também foi oferecido a outros clubes brasileiros.

No momento, o Tricolor considera a negociação viável, dentro da realidade financeira, porém ainda não há conversas entre ambas as partes. O atacante esteve no elenco xeneize, que foi finalista da Copa Libertadores e tem contrato até o fim de 2024 com o Boca. De acordo com o jornalista Chico Garcia, da Band, o atleta estaria insatisfeito, visto que o Boca está fora da Libertadores 2024, e seus empresários também o ofereceram ao Flamengo.

Para 2024, o Grêmio deve ter mudanças no setor ofensivo, já que Suárez não permanecerá, enquanto Ferreira pode deixar o clube. Até o momento, apenas Everton Galdino acertou sua renovação de forma oficial.

Conversas antigas

Apesar dos valores serem bem mais acessíveis do que os de Suárez, o Tricolor gaúcho adota cautela quanto a possível contratação. Na última temporada, Cavani disputou 16 partidas e marcou apenas três gols. Antes de acertar com o Manchester United, em 2020, o uruguaio chegou a ter seu nome ventilado pela direção do antigo presidente, Romildo Bolzan, porém as conversas não evoluíram.

O Grêmio já monitora o centroavante Funes Mori, que atua no Monterrey, do México. Além disso, também tem interesse em Lautaro Diaz, que atua no Independiente del Valle, do Equador.

